USA Trump dopo il Venezuela | nuove minacce e tensioni globali
Le recenti dichiarazioni di Donald Trump, accompagnate da minacce rivolte a Venezuela, Colombia, Messico e Iran, hanno riacceso le tensioni diplomatiche a livello internazionale. Dall’arresto di Maduro alle discussioni sull’annessione della Groenlandia, si evidenzia un clima di incertezza che preoccupa gli stakeholders globali. Questa escalation contribuisce a un quadro di crescente instabilità, richiedendo attenzione e analisi approfondite delle dinamiche diplomatiche coinvolte.
Dall’arresto di Maduro alle minacce contro Colombia, Messico e Iran, fino al ritorno sull’annessione della Groenlandia: cresce l’allarme diplomatico. Trump dopo il Venezuela: escalation di dichiarazioni e nuove fratture diplomatiche. L’operazione militare statunitense che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro non segna la fine dell’offensiva politica di Donald Trump, ma sembra piuttosto l’inizio di una nuova fase caratterizzata da minacce verbali, pressione militare e riapertura di dossier geopolitici delicati. Nei giorni successivi all’intervento in Venezuela, Trump ha infatti ampliato il raggio delle sue dichiarazioni, chiamando in causa Colombia, Messico e Iran, e tornando su un tema che aveva già sollevato in passato: l’ipotesi di un controllo statunitense sulla Groenlandia, territorio autonomo del Regno di Danimarca. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Usa, dopo l’attacco al Venezuela quali sono gli altri fronti aperti per Trump? - Con l ’attacco statunitense del 3 gennaio 2026 a Caracas, e la cattura di Maduro e la moglie, Washington ha segnato un cambio di passo nella sua politica estera. tg24.sky.it
Venezuela - Usa, le news dopo l’attacco di Trump. Il presidente Usa: “Accesso totale al petrolio”. E minaccia Colombia, Messico e Cuba - Il presidente Usa sull’Air Force One ribadisce anche le mire sulla Groenlandia. repubblica.it
Trump dopo cattura di Maduro: “Gestiremo Venezuela in attesa transizione sicura”. VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Trump dopo cattura di Maduro: “Gestiremo Venezuela in attesa transizione sicura”. tg24.sky.it
ULTIMA ORA: Trump ordina attacchi in Venezuela mentre le esplosioni scuotono Caracas, affermano i...
Il giorno dopo la cattura di Nicolás Maduro, Donald Trump e i membri della sua amministrazione si lanciano in una serie di dichiarazioni che svelano le mire espansionistiche americane su diverse aree del mondo. Di Roberto Festa - facebook.com facebook
Trump dopo il Venezuela, minaccia Colombia, Cuba e Messico, ma non solo: "Abbiamo bisogno della Groenlandia" x.com
