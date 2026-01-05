Le recenti dichiarazioni di Donald Trump, accompagnate da minacce rivolte a Venezuela, Colombia, Messico e Iran, hanno riacceso le tensioni diplomatiche a livello internazionale. Dall’arresto di Maduro alle discussioni sull’annessione della Groenlandia, si evidenzia un clima di incertezza che preoccupa gli stakeholders globali. Questa escalation contribuisce a un quadro di crescente instabilità, richiedendo attenzione e analisi approfondite delle dinamiche diplomatiche coinvolte.

Dall’arresto di Maduro alle minacce contro Colombia, Messico e Iran, fino al ritorno sull’annessione della Groenlandia: cresce l’allarme diplomatico. Trump dopo il Venezuela: escalation di dichiarazioni e nuove fratture diplomatiche. L’operazione militare statunitense che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro non segna la fine dell’offensiva politica di Donald Trump, ma sembra piuttosto l’inizio di una nuova fase caratterizzata da minacce verbali, pressione militare e riapertura di dossier geopolitici delicati. Nei giorni successivi all’intervento in Venezuela, Trump ha infatti ampliato il raggio delle sue dichiarazioni, chiamando in causa Colombia, Messico e Iran, e tornando su un tema che aveva già sollevato in passato: l’ipotesi di un controllo statunitense sulla Groenlandia, territorio autonomo del Regno di Danimarca. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - USA, Trump dopo il Venezuela: nuove minacce e tensioni globali

Leggi anche: Tensioni Usa-Venezuela: ecco i tre piani che Trump sta valutando contro Maduro

Leggi anche: Dopo il Venezuela Trump rinnova le minacce alla Groenlandia

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Trump-Maduro: atto finale; Perché gli Stati Uniti hanno attaccato il Venezuela? Il petrolio, il pretesto della droga, la «Dottrina Monroe»: cosa c'è dietro la decisione di Trump; Venezuela - Usa, le news del 4 gennaio. Trump: “Rodriguez faccia cose giuste o pagherà prezzo alto”.

Usa, dopo l’attacco al Venezuela quali sono gli altri fronti aperti per Trump? - Con l ’attacco statunitense del 3 gennaio 2026 a Caracas, e la cattura di Maduro e la moglie, Washington ha segnato un cambio di passo nella sua politica estera. tg24.sky.it