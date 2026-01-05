Dopo il Venezuela Trump rinnova le minacce alla Groenlandia
Dopo l’intervento in Venezuela e l’arresto di Nicolás Maduro, Donald Trump ha rivolto nuovamente le sue minacce alla Groenlandia. La situazione internazionale resta complessa, con tensioni che coinvolgono anche questa regione strategica. È importante monitorare gli sviluppi e valutare le implicazioni di tali dichiarazioni sul contesto globale e sulle relazioni tra i paesi interessati.
Dopo l’ aggressione al Venezuela che sabato ha portato alla cattura di Nicolás Maduro, Donald Trump è tornato a minacciare la Groenlandia. Il presidente americano ha ribadito che Washington «ha assolutamente bisogno» del territorio artico, rilanciando una linea che negli ultimi mesi ha già messo sotto pressione i rapporti con la Danimarca e con le autorità groenlandesi. Parlando a bordo dell’Air Force One, ha detto: «Abbiamo bisogno della Groenlandia dal punto di vista della sicurezza nazionale, e la Danimarca non sarà in grado di farlo». Nei mesi scorsi Trump non aveva escluso l’uso della forza: «Non dico che lo farò, ma non escludo nulla. 🔗 Leggi su Lettera43.it
