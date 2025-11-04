Tensioni Usa-Venezuela | ecco i tre piani che Trump sta valutando contro Maduro

Attaccare o non attaccare il Venezuela? È questo il dilemma che attanaglia la Casa Bianca sempre più vicina ad una resa dei conti con il regime di Nicolás Maduro, accusato da Washington di essere a capo di un narco-Stato. Mentre la portaerei Gerald R. Ford fa rotta verso i Caraibi dove andrà ad aggiungersi alle altre unità navali inviate nella regione dal tycoon, l'amministrazione Trump ha elaborato una serie di opzioni per un'azione militare contro Caracas che, a seconda dei casi, potrebbe consistere in attacchi alle unità che proteggono il dittatore venezuelano o persino nel rapimento, se non nell'uccisione, dello stesso Maduro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tensioni Usa-Venezuela: ecco i tre piani che Trump sta valutando contro Maduro

