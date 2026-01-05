United Cup 2026 programma di domani 6 gennaio | orari tv programma streaming

Domani, 6 gennaio, si svolgerà l’ultima giornata della prima fase a gironi della United Cup 2026 a Perth. Le partite dei Gironi B, C e D si concluderanno, determinando le migliori seconde di ciascun girone. L’Italia scenderà in campo a partire dalle ore 3. È possibile seguire gli incontri in diretta televisiva e in streaming secondo gli orari e le modalità disponibili.

La penultima giornata della prima fase a gironi della United Cup 2026 di tennis andrà in scena domani, martedì 6 gennaio, quando si concluderanno le sfide dei Gironi B, C e D: a Perth si stabilirà la miglior seconda della città, con l'Italia che a partire dalle ore 3.00 affronterà la Francia. A Sydney, invece, si decideranno la vincitrice del Gruppo B, con il Canada che deve vincere uno solo dei tre match contro il Belgio per ottenere il primato, e del Gruppo D, con Australia e Cechia che si sfideranno nello scontro diretto per il primo posto dopo aver vinto con la Norvegia all'esordio. La diretta tv della United Cup 2026 di tennis del 6 gennaio sarà fruibile in chiaro su SuperTennis HD (fino alle 3.

