L’Italia si prepara alla sfida decisiva contro la Francia nella United Cup 2026. Dopo un percorso difficile, gli azzurri sono costretti a vincere per mantenere vive le speranze di qualificazione. La partita rappresenta un momento chiave e richiede massimo impegno per evitare un’uscita prematura dalla competizione.

Il cammino dell’Italia nella United Cup 2026 potrebbe interrompersi molto prima del previsto. La squadra azzurra, infatti, si trova con le spalle al muro e non può permettersi di sbagliare domani contro la Francia. La sconfitta per 2-1 con la Svizzera ha complicato notevolmente i piani della formazione italiana, che ora deve sperare di qualificarsi per i quarti di finale come la migliore seconda nei tre gironi che si giocano a Perth. Diventa quasi obbligatorio per l’Italia vincere per 3-0 contro la Francia, perchè già una sconfitta renderebbe molto complicato il passaggio del turno come miglior seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - United Cup 2026, l’Italia cerca il riscatto ed è obbligata a vincere contro la Francia

