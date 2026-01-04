LIVE Paolini-Bencic 3-4 Italia-Svizzera 0-0 United Cup 2026 in DIRETTA | l’azzurra resiste ed insegue il contro break!

Da oasport.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in tempo reale l'incontro tra Paolini e Bencic, con il punteggio di 3-4 e l’Italia in svantaggio 0-0 contro la Svizzera nella United Cup 2026. Aggiorna la diretta per le ultime notizie e risultati, mentre l’azzurra cerca di reagire e recuperare terreno. Rimani informato sugli altri match in corso e sui programmi della giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-WAWRINKA (2° MATCH DALLE 10.00) LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO MISTO CON ERRANIVAVASSORI (3° MATCH DALLE 10.00) 15-30  Servizio vincente di Bencic. 0-30 Rovescio in rete! Errore gratuito di Bencic. 0-15 Che punto di Paolini che trova il vincente con il dritto in cross. Seconda palla di Bencic. 3-4 GAME PAOLINI! Jasmine rimonta da 0-40 e resta nel set! Seconda. A-40 Erroraccio di Bencic che manda fuori un dritto comodo. Ancora seconda. 40-40 Sbaglia in risposta Bencic! Siamo in parità! Seconda palla. 30-40 Esce il rovescio di Bencic, ma c’è ancora una palla break da annullare. 🔗 Leggi su Oasport.it

live paolini bencic 3 4 italia svizzera 0 0 united cup 2026 in diretta l8217azzurra resiste ed insegue il contro break

© Oasport.it - LIVE Paolini-Bencic 3-4, Italia-Svizzera 0-0 United Cup 2026 in DIRETTA: l’azzurra resiste ed insegue il contro break!

Leggi anche: LIVE Paolini-Bencic 1-2, Italia-Svizzera 0-0 United Cup 2026 in DIRETTA: l’azzurra perde ancora il servizio, rossocrociati avanti!

Leggi anche: LIVE Paolini-Bencic 0-1, Italia-Svizzera 0-0 United Cup 2026 in DIRETTA: la toscana parte subito sotto! Break immediato dell’avversaria.

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

LIVE Paolini-Bencic, Italia-Svizzera United Cup 2026 in DIRETTA: esordio subito complicatissimo; Tennis, United Cup 2026: Jasmine Paolini e Flavio Cobolli guidano il team Italia - La Svizzera batte la Francia, domenica la sfida con l'Italia; Dove vedere in tv Paolini-Bencic, Italia-Svizzera United Cup 2026: orario, programma, streaming; Italia-Svizzera oggi alla United Cup, orario e dove vedere in TV e streaming le partite di Paolini e Cobolli.

live paolini bencic 3LIVE Paolini-Bencic 1-2, Italia-Svizzera 0-0 United Cup 2026 in DIRETTA: l’azzurra perde ancora il servizio, rossocrociati avanti! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI- oasport.it

Dove vedere Paolini-Bencic al Wta di Ningbo: Jasmine a caccia di punti per le Finals - L’avventura di Jasmine Paolini nel Wta 500 di Ningbo, torneo che si disputa sul cemento in Cina e mette in palio punti cruciali in ottica Finals — Paolini, n. corriere.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.