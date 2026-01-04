LIVE Paolini-Bencic 3-4 Italia-Svizzera 0-0 United Cup 2026 in DIRETTA | l’azzurra resiste ed insegue il contro break!

Segui in tempo reale l'incontro tra Paolini e Bencic, con il punteggio di 3-4 e l’Italia in svantaggio 0-0 contro la Svizzera nella United Cup 2026. Aggiorna la diretta per le ultime notizie e risultati, mentre l’azzurra cerca di reagire e recuperare terreno. Rimani informato sugli altri match in corso e sui programmi della giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-WAWRINKA (2° MATCH DALLE 10.00) LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO MISTO CON ERRANIVAVASSORI (3° MATCH DALLE 10.00) 15-30 Servizio vincente di Bencic. 0-30 Rovescio in rete! Errore gratuito di Bencic. 0-15 Che punto di Paolini che trova il vincente con il dritto in cross. Seconda palla di Bencic. 3-4 GAME PAOLINI! Jasmine rimonta da 0-40 e resta nel set! Seconda. A-40 Erroraccio di Bencic che manda fuori un dritto comodo. Ancora seconda. 40-40 Sbaglia in risposta Bencic! Siamo in parità! Seconda palla. 30-40 Esce il rovescio di Bencic, ma c'è ancora una palla break da annullare.

Dove vedere Paolini-Bencic al Wta di Ningbo: Jasmine a caccia di punti per le Finals - L’avventura di Jasmine Paolini nel Wta 500 di Ningbo, torneo che si disputa sul cemento in Cina e mette in palio punti cruciali in ottica Finals — Paolini, n. corriere.it

Tennis, United Cup: l’Italia affronta la Svizzera. Il primo match è Paolini contro Bencic x.com

UNITED CUP: JASMINE PAOLINI INAUGURA LA STAGIONE 2026 Oggi,proprio nel giorno del suo compleanno (auguri ancora Jas) inaugura la stagione 2026. La nostra piccola Jas affronterà Belinda Bencic, alle ore 10.00 diretta su supertennis TV canale 64. - facebook.com facebook

