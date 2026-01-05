United Cup 2026 il duo Tsitsipas-Sakkari piega la Gran Bretagna e spinge la Grecia ai quarti di finale

Nella terza giornata del girone E della United Cup 2026, la Grecia ha ottenuto una vittoria importante contro la Gran Bretagna, con un risultato di 2-1. La coppia formata da Tsitsipas e Sakkari ha contribuito al successo, che ha sancito la qualificazione diretta della Grecia ai quarti di finale. Questa vittoria ha anche eliminato la squadra britannica dalla competizione.

Nell’incontro valevole per la terza ed ultima giornata del girone E della United Cup la Grecia supera 2-1 la mai doma Gran Bretagna, ne decreta l’eliminazione e appone il sigillo della matematica sulla qualificazione diretta ai quarti di finale. A decidere il confronto a favore della formazione ellenica le affermazioni ottenute da Stefanos Tsitsipas e Maria Sakkari. Nell’incontro di apertura Stefanos Tsitsipas batte l’ottimo Billy Harris 4-6 6-1 7-6(4). Il britannico parte forte e ottiene il break in apertura a 15. Harris dimostra una solidità straordinaria al servizio concedendo solo tre punti al rivale nei primi quattro turni di battuta e chiude il parziale di apertura sul 6-4 con il servizio vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - United Cup 2026, il duo Tsitsipas-Sakkari piega la Gran Bretagna e spinge la Grecia ai quarti di finale Leggi anche: United Cup 2026, Grecia-Giappone 3-0: Sakkari e Tsitsipas firmano la prima vittoria per gli ellenici Leggi anche: United Cup 2026, la Gran Bretagna piega il Giappone al debutto nel torneo. Osaka non basta ai nipponici Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Tennis, United Cup: Italia-Svizzera 1-2. Elvetici ai quarti - Il doppio misto elvetico Belinda Bencic eJakub Paul; United Cup 2026: tutto quello che c'è da sapere sul torneo che inaugura la stagione; United Cup 2026: l’elenco di tutti i partecipanti nazione per nazione; United Cup: Cobolli piega Wawrinka, ma non basta. Italia ko con la Svizzera dopo il doppio misto. United Cup 2026, il duo Tsitsipas-Sakkari piega la Gran Bretagna e spinge la Grecia ai quarti di finale - Nell'incontro valevole per la terza ed ultima giornata del girone E della United Cup la Grecia supera 2- oasport.it

United Cup, l’Italia di Cobolli e Paolini può ancora centrare i quarti: gli azzurri si qualificano se… - La notte italiana dell'Epifania può regalare alla nostra nazionale del tennis la qualificazione: tutte le combinazioni ... corrieredellosport.it

United Cup, la Svizzera piega l'Italia: non basta un super Cobolli, decisivo il ko nel doppio misto - La sconfitta all'esordio con la Svizzera complica il percorso degli azzurri che, nell'ultimo match del Gruppo B alla ' Rac Arena ', il 6 gennaio alle 3 della notte ora italiana, dovrà necessariamente ... corrieredellosport.it

Due vittorie su due per Tsitsipas nei gironi e la Grecia si porta sull’1-0 contro la Gran Bretagna Tutti gli incontri della United Cup sono LIVE su SuperTennis e in streaming su SuperTennisX unitedcuptennis - facebook.com facebook

TSITSI-BACK La prima giornata della stagione 2026 si chiude con una larga vittoria della Grecia sul Giappone in United Cup, grazie a un buon rientro alle competizioni di Stefanos Tsitsipas e a un’ottima vittoria di Sakkari su Osaka. Questi i risultati dei m x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.