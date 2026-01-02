United Cup 2026 Grecia-Giappone 3-0 | Sakkari e Tsitsipas firmano la prima vittoria per gli ellenici

La United Cup 2026 prende il via con la vittoria della Grecia sul Giappone per 3-0. Maria Sakkari e Stefanos Tsitsipas si sono distinti contribuendo al successo della squadra ellenica. La prestazione del Giappone, con Naomi Osaka in evidenza, non ha soddisfatto le aspettative. Questa prima giornata segna un inizio positivo per la Grecia nel torneo, che prosegue con speranze di avanzamento.

Comincia nel migliore dei modi la United Cup 2026 per la Grecia. La selezione ellenica ha superato nettamente all’esordio il Giappone per 3-0, con Maria Sakkari e Stefanos Tsitsipas protagonisti assoluti di questo successo, mentre per la squadra asiatica sicuramente ha deluso notevolmente Naomi Osaka. Nel girone E di Perth è presente anche la Gran Bretagna di Emma Raducanu e Billy Harris. C’era attesa soprattutto per il singolare femminile, che vedeva scendere in campo Maria Sakkari e Naomi Osaka, con quest’ultima decisamente favorita. Invece ad imporsi nettamente è stata la greca, numero 52 del mondo, che si è imposta in due set con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e trentasette minuti di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

