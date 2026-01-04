Nella seconda giornata del girone E della United Cup 2026, la Gran Bretagna ha sconfitto il Giappone 2-1, grazie anche alla vittoria nel doppio misto. La squadra britannica ora si prepara allo spareggio contro la Grecia, con l’obiettivo di qualificarsi per le fasi successive del torneo. Il match ha evidenziato la competitività delle due nazioni in un contesto internazionale di tennis.

Nell’incontro valevole per la seconda giornata del girone E della United Cup la Gran Bretagna supera il Giappone 2-1 grazie al decisivo successo ottenuto nel doppio misto e potrà così giocarsi le proprie opportunità di conquista del primo posto nello spareggio contro la Grecia. Non basta alla formazione nipponica l’autorevole prestazione di Naomi Osaka. Billy Harris, numero 128 ATP, regola Shintaro Mochizuki 7-6(4) 6-3 in un’ora e cinquanta minuti e firma il punto dell’1-0 per i suoi. Il primo parziale inizia nel rispetto dei turni di battuta dei due contendenti e l’unico a doversi salvare da 30-40 è il giapponese nel settimo gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - United Cup 2026, la Gran Bretagna piega il Giappone al debutto nel torneo. Osaka non basta ai nipponici

