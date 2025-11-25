Un giorno da pompiere | 420 bambini protagonisti a Perugia con Vigili del Fuoco e Geronimo Stilton
Grande festa martedì mattina all’Auditorium San Francesco al Prato per “Un giorno da pompiere, vivi l’avventura con i Vigili del Fuoco e Geronimo Stilton”, l’iniziativa promossa dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e dalla Direzione Regionale Vigili del Fuoco dell’Umbria, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale. L’evento ha trasformato il cuore di Perugia in un laboratorio di educazione civica, coinvolgendo 420 tra alunni e accompagnatori delle scuole primarie della città. La mattinata, interamente dedicata alla cultura della sicurezza, della prevenzione e del rispetto, si è aperta con l’intervento del Sottosegretario al Ministero dell’Interno, Emanuele Prisco, che ha richiamato l’importanza di avvicinare i più piccoli ai valori della responsabilità e della legalità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
