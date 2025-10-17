Vigili del fuoco arrivano i rinforzi | altri 11 pompieri nell' Aretino

Arezzonotizie.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo aveva annunciato il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco: rinforzi in arrivo alla caserma dei Vigili del Fuoco di Arezzo. Parole alle quale è stato dato un seguito. Il 27 ottobre arriveranno 11 nuovi operatori, segnando un passo concreto verso il rafforzamento del presidio aretino.Ad. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Vigili del fuoco, arrivano sette nuovi rinforzi - "Sono in arrivo a Prato 7 vigili del fuoco, che andranno a incrementare l’organico del Comando provinciale di via Paronese a partire dai prossimi giorni", ha detto il deputato pratese e candidato al ... Lo riporta lanazione.it

In arrivo quattordici nuovi vigili del fuoco - Dopo un’estate complessa e di ‘superlavoro’, al comando provinciale dei vigili del fuoco sono attesi quattordici nuovi pompieri. Come scrive ilrestodelcarlino.it

vigili fuoco arrivano rinforziLe fiamme divorano un casolare - Si è reso necessario un intervento in forze dei vigili del fuoco reggiani, con rinforzi anche da Parma, per domare nella notte l’ incendio divampato in un casolare apparentemente abbandonato, ma in ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Vigili Fuoco Arrivano Rinforzi