Vigili del fuoco arrivano i rinforzi | altri 11 pompieri nell' Aretino

Lo aveva annunciato il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco: rinforzi in arrivo alla caserma dei Vigili del Fuoco di Arezzo. Parole alle quale è stato dato un seguito. Il 27 ottobre arriveranno 11 nuovi operatori, segnando un passo concreto verso il rafforzamento del presidio aretino.Ad. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

