Domenica al Museo 2026 alla Reggia di Caserta | biglietti gratis per gli Appartamenti reali e il Parco

Domenica al Museo 2026. Il 4 gennaio la Reggia di Caserta aderisce all'iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l'accesso con biglietto gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali la prima domenica di ogni mese. Aperti gli Appartamenti reali e il Parco reale. Chiusi le Sale. Leggi anche: Oltre 200mila visitatori per la domenica gratis al museo: Reggia di Caserta sul podio Leggi anche: Domenica al Museo, 12771 ingressi alla Reggia di Caserta Dal 20 dicembre 2025 al 20 aprile 2026 alla Reggia di Caserta la mostra "Regine: trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l'Europa"; Weekend a Napoli: Eventi, Cose da fare, Spettacoli e Concerti dal 18 al 21 dicembre 2025; Villa Reale: da gennaio i biglietti di ingresso costeranno di più; Weekend a Napoli, tanti eventi da non perdere da venerdì 19 a domenica 21 dicembre. Turismo a Caserta, l'appeal regine con la mostra alla Reggia: «Attirerà più visitatori»

Alla Reggia di Caserta la mostra internazionale delle Regine - Dal 20 dicembre, e fino al 20 aprile del 2026, apre al pubblico alla Reggia di Caserta, nelle sale della Gran Galleria, la mostra internazionale "Regine: trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l'E ... ansa.it

Domenica al museo, Pompei prima per visite con oltre 17.600 turisti - Il Parco archeologico di Pompei e la Reggia di Caserta sono stati i siti culturali più visitati in Italia in occasione della #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede ... rainews.it

Ecco tutti i nostri orari per questo periodo di feste Domenica 21 dicembre è prevista un'apertura straordinaria dalle ore 9:00 alle 12:45 (ultimo ingresso consentito alle 12:15) Mercoledì 24 dicembre, vigilia di Natale, il museo sarà aperto dalle 9:00 alle - facebook.com facebook

