Vasyl Maliuk si è dimesso dalla posizione di capo del Servizio di sicurezza ucraino (Sbu), mantenendo comunque il suo ruolo all’interno dell’agenzia per continuare le operazioni contro la Russia. La notizia, diffusa a Kiev, segnala un cambiamento nella leadership dell’ente di sicurezza ucraino, senza interrompere le attività strategiche in corso. Questo passaggio rappresenta un dettaglio rilevante nella gestione della sicurezza nazionale ucraina in un contesto di conflitto.

Kiev, 5 gen. (Adnkronos) - Vasyl Maliuk si è dimesso dalla carica di capo del Servizio di sicurezza ucraino (Sbu), ma rimarrà nell'agenzia per concentrarsi sulle operazioni contro la Russia. Lo ha annunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che Maliuk "sa come farlo al meglio e continuerà a lavorare all'interno del sistema Sbu. Insieme abbiamo discusso i candidati per la nuova guida del Servizio di Sicurezza". Da parte sua, Maliuk ha affermato che resterà in servizio per portare a termine quelle che ha descritto come operazioni asimmetriche di livello mondiale, volte a infliggere "il massimo danno" a Mosca. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Ucraina: Zelensky, 'si è dimesso il capo dei servizi segreti Sbu**'

Zelensky ha scelto il nuovo capo di gabinetto | è Kyrylo Budanov il capo dell’intelligence ucraina; Zelensky rimpiazza Yermak Il nuovo braccio destro è uno 007.

Ucraina: Zelensky nomina il capo dell'intelligence Kyrylo Budanov come nuovo capo gabinetto - La nomina di Budanov a capo dell'ufficio del presidente segna un cambiamento insolito, ponendo un capo dell'intelligence in servizio al centro del coordinamento politico e diplomatico dell'Ucraina ... msn.com