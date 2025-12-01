Chi è Andriy Yermak il potente capo dello staff di Zelensky che si è dimesso dopo le perquisizioni

Andriy Yermak, capo dell’ufficio presidenziale dal 2020, secondo molti l’uomo più potente d’Ucraina, si è dimesso in seguito alle perquisizioni effettuate dagli agenti dell’Ufficio nazionale anti-corruzione (Nabu) presso la sua abitazione. Ad annunciarlo è stato lo stesso Zelensky che lo ringrazia «per aver sempre presentato la posizione dell’Ucraina nel percorso negoziale esattamente come doveva essere» e dice di voler «evitare pettegolezzi e speculazioni». Nelle ultime settimane, un’ampia indagine anticorruzione su presunte frodi che coinvolgono la società statale di energia nucleare Energoatom ha scosso l’Ucraina. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è Andriy Yermak, il potente capo dello staff di Zelensky che si è dimesso dopo le perquisizioni

