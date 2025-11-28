Ucraina Andriy Yermak dimesso da Capo dell’Ufficio del Presidente dopo perquisizione nella sua abitazione Zelensky | Domani consultazioni

Il capo dellUfficio del Presidente si è fatto da parte dopo le perquisizioni del National Anti-Corruption Bureau (NABU), mentre l’Ucraina è travolta da un’inchiesta che ha già portato all’incriminazione di 8 sospetti legati a uno schema corruttivo nella compagnia nucleare statale Energoatom. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

