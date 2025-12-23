L’Anpi mostra il suo volto violento | il presidente dei Radicali Hallissey aggredito alla Federico II video
Aggrediti per aver cercato di porre una domanda a un convegno filorusso organizzato dall’Anpi all’Università Federico II di Napoli, al quale partecipavano Alessandro Di Battista e il professor Angelo D’Orsi. È quanto accaduto a un gruppo di giovani militanti pro-Kiev di +Europa, Ora!, Radicali, Liberi Oltre, Azione, accompagnati da esponenti della comunità ucraina. A testimoniare prima il rifiuto di confrontarsi e poi gli spintoni e gli strattonamenti c’è un video postato dal presidente di +Europa e Radicali, Matteo Hallissey. Il segretario dei radicali Hallissey aggredito al convegno dell’Anpi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Flash mob durante un convegno filorusso dell’Anpi, aggredito Hallissey: «Non siamo a Mosca. Mica eravate antifascisti?» – Il video
