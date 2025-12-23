Flash mob durante un convegno filorusso dell’Anpi aggredito Hallissey | Non siamo a Mosca Mica eravate antifascisti? – Il video
Durante un convegno filorusso organizzato dall’Anpi all’università Federico II di Napoli, un gruppo di studenti e rappresentanti di Azione, Radicali e +Europa ha organizzato un flash mob con bandiere ucraine. L’evento è stato interrotto da un’aggressione nei confronti di Hallissey, con commenti polemici sulla natura antifascista delle azioni. Il video dell’accaduto ha suscitato attenzione e riflessioni sulla libertà di espressione e sui conflitti in atto.
Con la bandiera ucraina in mano e stampata su magliette bianche, un gruppo di studenti e rappresentanti di Azione, Radicali e +Europa ha organizzato un flash mob all’interno dell’università Federico II di Napoli. In un’aula l’Anpi aveva infatti organizzato un « convegno filorusso », a cui per due ore i manifestanti hanno assistito in silenzio. Al termine, quando uno di loro ha tentato di fare una domanda, sarebbe stato aggredito da membri del pubblico e da organizzatori dell’evento. La denuncia arriva direttamente da Matteo Hallissey, presidente di +Europa e dei Radicali, che ha documentato tutto in un video già virale sui social. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Ucraina: partiti e studenti liberali aggrediti durante flash mob ad un evento filorusso
Leggi anche: Flash mob pro Ucraina finisce in rissa al convegno Anpi con Di Battista e D'Orsi
Flash mob durante un convegno filorusso dell’Anpi, aggredito Hallissey: «Non siamo a Mosca. Mica eravate antifascisti?» - Il video; Flash mob pro Ucraina finisce in rissa al convegno Anpi con Di Battista e D'Orsi; Napoli, «Aggrediti durante flash mob a evento filo russo alla Federico II»; Flash mob pro Ucraina finisce in rissa al convegno Anpi con Di Battista e D' Orsi.
Flash mob pro Ucraina finisce in rissa al convegno Anpi con Di Battista e D'Orsi - I Radicali denunciano un’“aggressione” ai danni di un attivista che stava interloquendo con i relatori e che sarebbe stato spinto “da un rappresentante dell’Anpi” fino a rompere il microfono ... today.it
Napoli, «aggrediti durante flash mob a evento filo russo alla Federico II» - «Abbiamo messo in atto un flash mob pacifico pro Ucraina all'interno del convegno filorusso organizzato dall'Anpi ... msn.com
Indignati/ Murdoch nel mirino, flash mob durante un convegno - Indignati/ Murdoch nel mirino, flash mob durante un convegno Il magnate accusato di trarre profitto dal sistema scolastico Usa Roma, 15 ott. ecodibergamo.it
#Napoli, «Aggrediti durante #flash mob a evento filo russo alla #Federico II» x.com
Ameconviene.it torna in TV! Siamo in onda su Canale 5 con una nuova promo flash, trasmessa durante le puntate di Caduta Libera, con Max Giusti come protagonista d’eccezione! - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.