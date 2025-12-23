Flash mob durante un convegno filorusso dell’Anpi aggredito Hallissey | Non siamo a Mosca Mica eravate antifascisti? – Il video

Durante un convegno filorusso organizzato dall’Anpi all’università Federico II di Napoli, un gruppo di studenti e rappresentanti di Azione, Radicali e +Europa ha organizzato un flash mob con bandiere ucraine. L’evento è stato interrotto da un’aggressione nei confronti di Hallissey, con commenti polemici sulla natura antifascista delle azioni. Il video dell’accaduto ha suscitato attenzione e riflessioni sulla libertà di espressione e sui conflitti in atto.

Con la bandiera ucraina in mano e stampata su magliette bianche, un gruppo di studenti e rappresentanti di Azione, Radicali e +Europa ha organizzato un flash mob all’interno dell’università Federico II di Napoli. In un’aula l’Anpi aveva infatti organizzato un « convegno filorusso », a cui per due ore i manifestanti hanno assistito in silenzio. Al termine, quando uno di loro ha tentato di fare una domanda, sarebbe stato aggredito da membri del pubblico e da organizzatori dell’evento. La denuncia arriva direttamente da Matteo Hallissey, presidente di +Europa e dei Radicali, che ha documentato tutto in un video già virale sui social. 🔗 Leggi su Open.online

