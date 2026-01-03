Attacco Usa a Caracas Trump | Maduro e moglie portati via su una nave Voleva negoziare io no Vedremo se Machado può governare La Nobel | È arrivata l' ora della libertà | La vice in Russia?

Gli Stati Uniti hanno effettuato un’operazione militare a Caracas, portando alla cattura di Nicolás Maduro. Trump ha dichiarato che Maduro e sua moglie sono stati portati via su una nave, sottolineando che non era sua intenzione negoziare. La situazione solleva importanti questioni politiche e internazionali, con reazioni di vari attori, tra cui la Nobel per la pace e la vice in Russia.

Trump rivendica l'attacco su Caracas e annuncia su Truth: "Catturato Maduro". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Trump rivendica l'attacco su Caracas e annuncia su Truth: 'Catturato Maduro'. tg24.sky.it

Attacco Usa al Venezuela, Maduro e la moglie catturati e incriminati a New York. Caracas: "Civili morti nei raid" - Cbs: 'Trump ha ordinato attacchi da giorni, forze speciali Usa nel Paese'. adnkronos.com

Il bombardamento di Caracas da parte degli Stati Uniti di Trump e, se confermato, il sequestro del presidente Maduro e della moglie, è una intollerabile aggressione che viola ogni norma del diritto internazionale. - facebook.com facebook

#Venezuela, forti esplosioni a #Caracas, Trump rivendica attacco e annuncia: “Catturato Maduro”, news in diretta x.com

