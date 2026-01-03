Attacco Usa a Caracas Trump | Maduro e moglie portati via su una nave Voleva negoziare io no Vedremo se Machado può governare La Nobel | È arrivata l' ora della libertà | La vice in Russia?

Gli Stati Uniti hanno effettuato un’operazione militare a Caracas, portando alla cattura di Nicolás Maduro. Trump ha dichiarato che Maduro e sua moglie sono stati portati via su una nave, sottolineando che non era sua intenzione negoziare. La situazione solleva importanti questioni politiche e internazionali, con reazioni di vari attori, tra cui la Nobel per la pace e la vice in Russia.

Attacco Usa in Venezuela, esplosioni a Caracas: cosa sappiamo; Esplosioni e aerei: l'attacco Usa a Caracas. «Catturati Maduro e la moglie»; Il primo attacco Usa in territorio venezuelano; Venezuela: nuovo attacco Usa a imbarcazione in Oceano Pacifico, 2 morti. Trump conferma: distrutto molo di carico per il narcotraffico.

attacco usa caracas trumpVenezuela, gli USA attaccano Caracas. Trump: "Abbiamo catturato Maduro". Meloni: "Intervento legittimo" - Nella notte tra il 2 e il 3 gennaio 2026 gli Stati Uniti hanno lanciato un pesante attacco contro il Venezuela colpendo la capitale Caracas e altre località negli stati di Miranda, Aragua e La Guaira. msn.com

attacco usa caracas trumpTrump rivendica l'attacco su Caracas e annuncia su Truth: "Catturato Maduro". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Trump rivendica l'attacco su Caracas e annuncia su Truth: 'Catturato Maduro'. tg24.sky.it

attacco usa caracas trumpAttacco Usa al Venezuela, Maduro e la moglie catturati e incriminati a New York. Caracas: "Civili morti nei raid" - Cbs: 'Trump ha ordinato attacchi da giorni, forze speciali Usa nel Paese'. adnkronos.com

