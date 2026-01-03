Attacco Usa a Caracas Trump | Maduro e moglie portati via su una nave Voleva negoziare io no Vedremo se Machado può governare La Nobel | È arrivata l' ora della libertà | Mistero sulla vice

Nelle prime ore, gli Stati Uniti hanno lanciato un'operazione militare a Caracas, portando all'arresto di Nicolás Maduro e alla sua moglie. L'evento ha suscitato molte interpretazioni, mentre le autorità americane hanno dichiarato di aver agito senza negoziazioni. La situazione rimane complessa, con l’attenzione rivolta alle future evoluzioni politiche e alle possibili conseguenze per il paese e la regione.

A Caracas manifestazione di piazza pro Maduro dopo attacco Usa - A Caracas decine di manifestanti sono scesi in piazza dopo che il governo venezuelano ha indetto una manifestazione per chiedere il rilascio di Nicolas Maduro, catturato d ... quotidiano.net

Attacco Usa al Venezuela, Maduro e la moglie catturati e incriminati a New York. Caracas: "Civili morti nei raid" - Cbs: 'Trump ha ordinato attacchi da giorni, forze speciali Usa nel Paese'. adnkronos.com

Attacco Usa a Caracas, Trump: «Maduro e la moglie portati via su una nave. Voleva negoziare, ho detto no. Vedremo se Machado può governare». Cnn: prelevato in camera da letto | La vice in Russia x.com

Il bombardamento di Caracas da parte degli Stati Uniti di Trump e, se confermato, il sequestro del presidente Maduro e della moglie, è una intollerabile aggressione che viola ogni norma del diritto internazionale. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.