Caso Epstein il Congresso degli Stati Uniti approva la pubblicazione dei file E Trump promette che presto firmerà il decreto per diffondere i documenti
La battaglia politica attorno ai file del caso Epstein è arrivata al suo punto di svolta. Dopo il voto schiacciante della Camera, anche il Senato ha deciso di dare il via libera alla pubblicazione integrale dei documenti legati alla vicenda. Una decisione arrivata senza neppure un voto formale: i due leader, Chuck Schumer e John Thune, hanno annunciato che il provvedimento passerà per consenso unanime, segno di un clima che ormai non ammette più resistenze. La misura è ora sulla scrivania di Donald Trump, chiamato a firmare una legge che fino a poche settimane fa aveva bollato come “una bufala”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Usa Caso #Epstein. Via libera di Camera e Senato alla pubblicazione di tutti i file segreti sulla vicenda del finanziere accusato di pedofilia, morto in carcere nel 2019. #Trump liquida una giornalista che gli fa domande sulla vicenda “Stai zitta maialina”. Vai su X
Radio1 Rai. . #Usa Caso #Epstein. Via libera di Camera e Senato alla pubblicazione di tutti i file segreti sulla vicenda del finanziere accusato di pedofilia, morto in carcere nel 2019. #Trump liquida una giornalista che gli fa domande sulla vicenda “Stai zitta ma - facebook.com Vai su Facebook
Il Congresso degli Stati Uniti apre un nuovo capitolo nel caso Epstein - Oggi la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti d'America voterà un disegno di legge per obblig ... Riporta quotidiano.net
Il Congresso approva la legge per rendere pubblici i file di Epstein - Il Congresso degli Stati Uniti ha recentemente approvato una legge storica che impone la pubblicazione dei documenti relativi a Jeffrey Epstein. notizie.it scrive
Caso Epstein, Camera Usa dà via libera a disegno di legge per divulgare file secretati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Caso Epstein, Camera Usa dà via libera a disegno di legge per divulgare file secretati ... Segnala tg24.sky.it