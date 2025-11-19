Caso Epstein il Congresso degli Stati Uniti approva la pubblicazione dei file E Trump promette che presto firmerà il decreto per diffondere i documenti

La battaglia politica attorno ai file del caso Epstein è arrivata al suo punto di svolta. Dopo il voto schiacciante della Camera, anche il Senato ha deciso di dare il via libera alla pubblicazione integrale dei documenti legati alla vicenda. Una decisione arrivata senza neppure un voto formale: i due leader, Chuck Schumer e John Thune, hanno annunciato che il provvedimento passerà per consenso unanime, segno di un clima che ormai non ammette più resistenze. La misura è ora sulla scrivania di Donald Trump, chiamato a firmare una legge che fino a poche settimane fa aveva bollato come “una bufala”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

