Colpi in farmacia e centro scommesse blitz lampo dei carabinieri | 68enne arrestato in casa a Moncalieri

Notizie.virgilio.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sessantottenne fermato a Moncalieri per rapina aggravata: sequestrati indumenti e moto usati nei colpi a Orbassano e Nichelino. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

colpi farmacia centro scommesseA 68 anni rapina farmacie e centro scommesse, arrestato - I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Moncalieri hanno arrestato a Torino, nel quartiere Mirafiori Sud, un uomo di 68 anni, italiano e senza fissa dimora, ritenuto responsabile di u ... Secondo msn.com

colpi farmacia centro scommesseTorino, arrestato il rapinatore seriale delle farmacie. È un uomo di 68 anni, sequestrate la pistola e la moto suo «marchio di fabbrica» - Le ultime imprese l'assalto di alcune settimane fa in un centro scommesse di Orbassano e la rapina a una farmacia di Nichelino ... Segnala torino.corriere.it

