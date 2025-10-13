Colpi in farmacia e centro scommesse blitz lampo dei carabinieri | 68enne arrestato in casa a Moncalieri

Sessantottenne fermato a Moncalieri per rapina aggravata: sequestrati indumenti e moto usati nei colpi a Orbassano e Nichelino. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Colpi in farmacia e centro scommesse, blitz lampo dei carabinieri: 68enne arrestato in casa a Moncalieri

In questa notizia si parla di: colpi - farmacia

Omicidio in piazza Principe di Camporeale, uomo ucciso a colpi di pistola davanti a una farmacia

Palermo, agguato in farmacia: uomo ucciso a colpi di pistola nella schiena

Omicidio a Palermo, un uomo ucciso a colpi di pistola in una farmacia

A Lettomanoppello, in provincia di Pescara, la comunità è ancora sotto shock per il femminicidio che ha spezzato la vita di Clelia Mancino, 66 anni, uccisa dal suo ex marito Antonio Mancini, 70 anni, in strada a colpi di pistola, fuori da una farmacia. Un delitto c Vai su Facebook

L'omicidio davanti alla farmacia, l'autopsia conferma: "Quattro colpi di pistola al torace per uccidere il cognato" https://ift.tt/b2O1rmp - X Vai su X

A 68 anni rapina farmacie e centro scommesse, arrestato - I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Moncalieri hanno arrestato a Torino, nel quartiere Mirafiori Sud, un uomo di 68 anni, italiano e senza fissa dimora, ritenuto responsabile di u ... Secondo msn.com

Torino, arrestato il rapinatore seriale delle farmacie. È un uomo di 68 anni, sequestrate la pistola e la moto suo «marchio di fabbrica» - Le ultime imprese l'assalto di alcune settimane fa in un centro scommesse di Orbassano e la rapina a una farmacia di Nichelino ... Segnala torino.corriere.it