Trump a briglia sciolta | minacce anche a Gustavo Petro e alla Colombia

Recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno evidenziato un tono deciso, con minacce rivolte anche a Gustavo Petro e alla Colombia. Dopo l’operazione militare a Caracas e la cattura di Nicolás Maduro, sembra che l’ex presidente abbia adottato un linguaggio più diretto, lasciando trasparire una posizione più aggressiva. Questi sviluppi rappresentano un nuovo elemento nel panorama politico internazionale, con possibili ripercussioni sulla stabilità della regione.

Sembra che, dopo l'operazione militare a Caracas e la cattura di Nicolás Maduro, i (pochi) freni inibitori di Donald Trump siano definitivamente andati perduti. Nelle ultime ore, il tycoon ha infatti rivolto parole piuttosto dure nei confronti del Venezuela, promettendo ripercussioni sulla presidente ad interim Delcy Rodríguez, in caso di mancata collaborazione da parte sua, ma anche di diversi Paesi, come la Danimarca, Cuba e la Colombia. Anche la Colombia è nel mirino di Donald Trump. Il presidente ha ribadito la sua intenzione di annettere la Groenlandia -territorio danese- agli Stati Uniti per «questioni di sicurezza nazionale».

Trump minaccia sei deputati Dem: “Traditori punibili con la morte”. Ecco cosa è successo negli Usa - Tutto è iniziato con un video in cui i democratici esortavano i militari a non seguire “ordini illegali” del tycoon Washington, 20 novembre ... quotidiano.net

Trump minaccia sei parlamentari Dem: «Traditori punibili con la morte» - Donald Trump ha chiesto l’arresto e, potenzialmente, la pena di morte per un gruppo di sei parlamentari democratici che hanno pubblicato un video in cui incoraggiano i militari e i membri ... ilsole24ore.com

“Abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale”: Trump torna a parlare dell’isola e nomina un inviato speciale - facebook.com facebook

