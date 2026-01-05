Tripletta di Elpidio Falconara al quarto posto Russo | Punti meritati Continuamo a crescere

Il Falconara conquista il quarto posto grazie alla tripletta di Elpidio. Durante la partita, Russo ha sottolineato che il risultato è meritato, evidenziando il miglioramento continuo della squadra. La formazione schierata comprende Pepe, Bovo, Coppari, Gaby De Souza, Borges, Manieri, Baldassarri, Donadoni, Discaro e V. Una vittoria che conferma il passo avanti del team nel campionato.

KICK OFF 4 FALCONARA 7 KICK OFF: Pepe, Bovo, Coppari, Gaby De Souza, Borges; Manieri, Baldassarri, Donadoni, Discaro, V. Teani, E. Teani, Sesti. All. Russo OKASA FALCONARA: Carturan, Pereira, Ferrara, Elpidio, Balardin; Colucci, Loth, Kondo, Pesaresi, Tonti, Brugnoni, Bordacchini. All. Domenichetti Arbitri: Lamorgese (Palermo), Di Donato (Merano); crono: Canella (Saronno) Reti: 8'27'' Elpidio (O), 11'09'' Ferrara (O), 19'27'' Ferrara (O), 19'55'' Borges (K), 24'20'' Borges (K), 30'17'' Isa Pereira (O), 30'57'' Elpidio (O), 31' Elpidio (O), 35'26'' Gaby De Souza (K), 35'32'' Ferrara (O), 38'14'' Manieri (K) di Giacomo Giampieri

