Okasa Falconara unsettebello per aprire il 2026 | triplette di Elpidio e Ferrara Kick-Off al tappeto

Okasa Falconara, tra le migliori 10 squadre del mondo nel 2025, continua a confermarsi ai vertici del volley giovanile. Dopo il successo in Coppa Marche under 15, la squadra ha conquistato una vittoria importante al Pala Fermi, con triplette di Elpidio e Ferrara e un avvio positivo per il 2026. Un risultato che sottolinea la crescita e la solidità del club nel panorama nazionale.

FALCONARA MARITTIMA – Fresca di nomina tra le migliori 10 squadre del mondo per l'anno 2025 e reduce dal successo in Coppa Marche under 15, l'Okasa Falconara corona la sua domenica trionfale sbancando il Pala Fermi. A San Donato Milanese le "Citizens" si impongono 7-4 sulla Kick Off per un.

