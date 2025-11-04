"La Vis ha fatto una grande gara sotto ogni aspetto. Siamo stati bravi ad interpretare alla perfezione ogni momento della partita. Per la prima volta da inizio campionato siamo entrati in zona Playoff (la Vis ora è decima ndr)". È uno Stellone sorridente quello che si presenta nel post partita: "Con grande forza di volontà siamo riusciti a ottenere una vittoria fondamentale anche per il morale. Il primo tempo è stato bellissimo sotto ogni aspetto. Il vantaggio è stato meritato e in difesa non abbiamo rischiato nulla. Ovviamente sapevamo di non poter tenere gli stessi ritmi per tutto il corso della gara e nel secondo tempo abbiamo deciso di concedere il palleggio agli avversari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Stellone: "Tre punti meritati e preziosi"