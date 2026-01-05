il ricordo tre anni senza gianluca vialli il campione amato dalla gente

Il 6 gennaio ricorre il terzo anniversario della scomparsa di Gianluca Vialli, figura stimata nel mondo del calcio e molto amata dal pubblico. A soli 58 anni, Vialli si è spento dopo aver affrontato con coraggio una malattia difficile. Il suo ricordo rimane vivo tra i tifosi e gli appassionati, testimoniando la sua passione, professionalità e umanità.

Tre anni fa ci lasciava Gianluca Vialli, arresosi a soli 58 anni dopo una lunga e dolorosa battaglia contro un tumore al pancreas. Tre giri intorno al Sole che non hanno spento il ricordo di un grande sportivo e uomo di enorme spessore, rimasto nel cuore di coloro che lo hanno conosciuto sul campo e fuori. A partire dal luogo in cui tutto è cominciato: l’oratorio di Cristo Re di Cremona, dove il piccolo Gianluca tirava i primi calci a quel pallone che lo avrebbe consacrato sui palcoscenisci d’Italia e del mondo e dove oggi, come avviene dal 2023, accanto al bellissimo murales verrà celebrata una messa in ricordo di quel figlio di Cremona, della leggenda bianconera, dell’idolo dei sampdoriani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

