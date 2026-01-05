Gianluca Vialli il ricordo a tre anni dalla scomparsa | un esempio che continua a ispirare – VIDEO

A tre anni dalla scomparsa di Gianluca Vialli, ricordiamo il suo esempio di integrità e determinazione. La sua figura resta un punto di riferimento nel mondo dello sport e oltre, ispirando ancora oggi con il suo percorso di vita e professionalità. In questo video, ripercorriamo i momenti più significativi di una carriera che ha lasciato un’impronta duratura.

Gianluca Vialli, tre anni senza il campione indimenticato. Esempio di coraggio e dignità per tutti – VIDEO Tuttosport oggi ricorda che sono trascorsi già tre anni senza Gianluca Vialli. Tre anni che sembrano ieri, ma che al contempo portano con sé il peso dell'assenza. Il tempo passa, ma il ricordo di Luca resta vivido, indelebile.

SOCIAL – Sampdoria, il ricordo di Luca Vialli a tre anni dalla scomparsa. Il post - La Sampdoria ha pubblicato sui propri canali social il post in ricordo di Luca Vialli a tre anni dalla scomparsa ... clubdoria46.it

A tre anni dalla scomparsa il ricordo di Vialli dall'Archivio Storico di Primocanale - Non solo della Sampdoria dove è esploso, protagonista assieme ad una squadra irripetibile di un'epica cavalcata verso il successo che lo ha portato a vincere uno Scudetto, una Coppa ... primocanale.it

Gianluca #Vialli è stato un campione al di là di ogni maglia. La sua classe, la sua signorilità e il suo stile dentro e fuori dal campo lo collocano, senza distinzione di colori, nell’Olimpo dei grandi dello sport italiano. Un uomo, un fuoriclasse, che manca molto al c - facebook.com facebook

" , " Tre anni fa la scomparsa di Gianluca Vialli. Sempre nei nostri cuori x.com

