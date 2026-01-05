Tragedia di Crans-Montana un minuto di silenzio mercoledì in tutte le scuole italiane
Mercoledì 7 gennaio, tutte le scuole italiane osserveranno un minuto di silenzio, su disposizione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in memoria delle 40 vittime del tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana. L'iniziativa si svolgerà al rientro in classe, dopo le vacanze natalizie, come momento di riflessione e rispetto per le giovani vite perse in quella tragedia.
Un minuto di silenzio al rientro in classe dopo le vacanze natalizie. Su disposizione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in tutte le scuole italiane mercoledì 7 gennaio sarà osservato un momento di ricordo e raccoglimento in memoria delle vittime del tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, nel quale hanno perso la vita 40 giovanissimi. Mentre le autorità svizzere proseguono nelle indagini sulle cause scatenanti e sulle eventuali responsabilità da attribuire alla proprietà del locale, il Constellation, ad oggi tutti i ragazzi che hanno perso la vita hanno un volto e un nome: nove di loro erano minorenni, la più piccola solamente 14 anni, e sei erano italiani, Achille Barosi, Chiara Costanzo, Emanuele Galeppini, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi e Giovanni Tamburi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
