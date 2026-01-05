Tragedia di Crans-Montana un minuto di silenzio mercoledì in tutte le scuole italiane

Da bergamonews.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 7 gennaio, tutte le scuole italiane osserveranno un minuto di silenzio, su disposizione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in memoria delle 40 vittime del tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana. L'iniziativa si svolgerà al rientro in classe, dopo le vacanze natalizie, come momento di riflessione e rispetto per le giovani vite perse in quella tragedia.

Un minuto di silenzio al rientro in classe dopo le vacanze natalizie. Su disposizione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in tutte le scuole italiane mercoledì 7 gennaio sarà osservato un momento di ricordo e raccoglimento in memoria delle vittime del tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, nel quale hanno perso la vita 40 giovanissimi. Mentre le autorità svizzere proseguono nelle indagini sulle cause scatenanti e sulle eventuali responsabilità da attribuire alla proprietà del locale, il Constellation, ad oggi tutti i ragazzi che hanno perso la vita hanno un volto e un nome: nove di loro erano minorenni, la più piccola solamente 14 anni, e sei erano italiani, Achille Barosi, Chiara Costanzo, Emanuele Galeppini, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi e Giovanni Tamburi. 🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

Leggi anche: Strage Crans-Montana, il 7 gennaio un minuto di silenzio in tutte le scuole

Leggi anche: Un minuto di silenzio nelle scuole italiane per le vittime di Crans-Montana

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Tragedia di Crans-Montana: minuto di silenzio in tutto lo sport italiano nel weekend; Un minuto di silenzio per la tragedia di Crans-Montana; Minuto di Silenzio per la Tragedia di Crans Montana; Tragedia a Crans Montana – Minuto di silenzio.

tragedia crans montana minutoTragedia di Crans-Montana, un minuto di silenzio anche nelle scuole di Ascoli Piceno. Ministro Valditara: “Vicinanza alle famiglie delle vittime” - Montana, in Svizzera, che ha visto spegnersi sei giovani vite italiane, resta ancora una ferita aperta ... picenonews24.it

tragedia crans montana minutoTragedia Crans Montana, le scuole osserveranno un minuto di silenzio. Il messaggio di Valditara e il cordoglio dei vertici scolastici di Lombardia e Lazio per la perdita degli ... - I Direttori USR di Lombardia e Lazio esprimono cordoglio ufficiale per la morte degli studenti Chiara, Achille e Riccardo nel rogo in Svizzera, mentre la scuola si prepara al lutto. orizzontescuola.it

tragedia crans montana minutoTragedia di Crans-Montana: un minuto di silenzio in tutte le scuole italiane mercoledì 7 gennaio - Mercoledì 7 gennaio, in tutte le scuole italiane sarà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico incendio avvenuto a ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.