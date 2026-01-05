Strage Crans-Montana il 7 gennaio un minuto di silenzio in tutte le scuole

Il 7 gennaio, tutte le scuole italiane dedicheranno un minuto di silenzio in ricordo delle vittime dell’incendio di Crans-Montana. Questa iniziativa mira a rendere omaggio alle persone coinvolte e a sensibilizzare sulla sicurezza e la solidarietà. L’evento si svolgerà in modo simbolico, rispettando il dolore e la memoria delle vittime.

ROMA (ITALPRESS) – Mercoledì 7 gennaio, in tutte le scuole italiane sarà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico incendio avvenuto a Crans-Montana. “In questo momento di profondo dolore, il pensiero della comunità scolastica è rivolto ai giovani che hanno perso la vita in circostanze che avrebbero dovuto essere di spensieratezza e condivisione. Con il minuto di silenzio nelle scuole vogliamo ricordare le giovani vittime ed esprimere vicinanza alle loro famiglie, alle quali va il mio pensiero commosso e il più sentito cordoglio”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

