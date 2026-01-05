Un minuto di silenzio nelle scuole italiane per le vittime di Crans-Montana

Il 7 gennaio, le scuole italiane si fermeranno per un minuto di silenzio, rispettando la memoria delle vittime dell’incendio di Crans-Montana. Questa iniziativa vuole onorare le persone colpite dal tragico evento, promuovendo un momento di riflessione e solidarietà tra studenti e comunità scolastica. La giornata rappresenta un’occasione per ricordare e sensibilizzare su tematiche di sicurezza e tutela della vita.

Mercoledì 7 gennaio tutte le scuole italiane osserveranno un minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico incendio avvenuto la notte di Capodanno nel locale Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera. Una tragedia che ha spezzato 40 giovani vite e che ha visto tra le vittime sei.

