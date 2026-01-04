Studenti italiani coinvolti nella tragedia a Crans-Montana | psicologi al rientro a scuola Le parole del Dirigente e il cordoglio del Ministro

Dopo l'incidente a Crans-Montana che ha coinvolto quattro studenti italiani, le scuole e le autorità si preparano a gestire il ritorno in aula. Il Dirigente scolastico e il Ministro esprimono il loro cordoglio e si confrontano sulle misure di supporto psicologico per gli studenti e il personale coinvolti. La comunità scolastica si stringe attorno alle famiglie colpite, in un momento di grande dolore e bisogno di solidarietà.

Nel cuore del liceo Virgilio di Milano la quotidianità si è interrotta bruscamente. Quattro studenti della terza D, due ragazze e due ragazzi tra i 15 e i 16 anni, sono rimasti gravemente feriti nell'incendio che ha coinvolto il locale Le Constellation a Crans-Montana, nella notte di Capodanno. Francesca, Sofia, Leonardo e Kean, legati da un'amicizia che andava oltre i confini scolastici, si trovavano nella località svizzera ospiti della famiglia di Francesca, che possiede una casa in zona.

