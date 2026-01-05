Tragedia Crans Montana il cordoglio dei vertici scolastici di Lombardia e Lazio per la perdita degli studenti
I direttori degli Uffici Scolastici Regionali di Lombardia e Lazio hanno espresso il loro cordoglio per la tragica perdita degli studenti Chiara, Achille e Riccardo, deceduti nel incendio di Crans Montana. Un momento di grande dolore per le comunità scolastiche, che si preparano a vivere un periodo di lutto e riflessione. La notizia sottolinea l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza nelle scuole e sui giovani.
I Direttori USR di Lombardia e Lazio esprimono cordoglio ufficiale per la morte degli studenti Chiara, Achille e Riccardo nel rogo in Svizzera, mentre la scuola si prepara al lutto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
