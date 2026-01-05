Tragedia Crans Montana il cordoglio dei vertici scolastici di Lombardia e Lazio per la perdita degli studenti

I direttori degli Uffici Scolastici Regionali di Lombardia e Lazio hanno espresso il loro cordoglio per la tragica perdita degli studenti Chiara, Achille e Riccardo, deceduti nel incendio di Crans Montana. Un momento di grande dolore per le comunità scolastiche, che si preparano a vivere un periodo di lutto e riflessione. La notizia sottolinea l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza nelle scuole e sui giovani.

Foggia esprime cordoglio e solidarietà per la tragedia di Crans-Montana, identificata una quarta vittima italiana - In un momento di profondo dolore, la comunità di Foggia si unisce al cordoglio per le vittime dell’incendio che nella ... immediato.net

Strage di Crans-Montana, il cordoglio di Elly Schlein: “Vicini alle famiglie, ora il dolore ma poi si accertino le responsabilità” - Montana, costata la vita a sei giovani connazionali, scuote profondamente il mondo della politica italiana. varese7press.it

Ieri sera, tra le vittime della tragedia di Crans-Montana, è stato identificato anche Achille Barosi, 16enne, studente del liceo artistico delle Orsoline di Milano. Esprimo profondo cordoglio ai genitori, agli amici e ai compagni di scuola. La nostra vicinanza va anc - facebook.com facebook

Tragedia Crans Montana, al Niguarda migliorano le condizioni dei pazienti x.com

