Il traffico a Roma alle ore 20:30 del 5 gennaio 2026 presenta condizioni regolari sulla maggior parte delle strade, nonostante il maltempo persistente. Diverse vie, in particolare nella zona sud-est, sono chiuse a causa di allagamenti, tra cui via Appia, il raccordo Anulare e l’area dell’aeroporto di Ciampino. Per aggiornamenti dettagliati sulla viabilità e le eventuali modifiche, si consiglia di consultare il sito Roma Verde.

Luceverde Roma ritrovati si mantiene il regolare il traffico sulla principale rete viaria della capitale a causa del maltempo che continua ad interessare diversi quadranti della città si è resa necessaria la chiusura per allagamenti di diverse strade in particolare nella zona sud-est tra queste via Appia dove è chiusa il sottopasso 3 Raccordo Anulare e l'aeroporto di Ciampino la strada è chiusa anche tra via Lavinio e Piazza Re di Roma in questa direzione chiusa Inoltre via Ardeatina tra via Andrea Millevoi e via di Tor Pagnotta altra chiusura su via Collatina tra via dell'Acqua Vergine e via Longoni chiuse oltre sulla tangenziale est e la galleria Farnesina in direzione dell'Olimpico e domani giorno dell'epifania si concluderà il Giubileo della speranza con la chiusura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro officiato da papa Leone quattordicesimo già da questa notte modifiche alla viabilità e chiusure in tutta l'area circostante ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma verde. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-01-2026 ore 20:30

Leggi anche: Traffico Roma del 05-01-2026 ore 07:30

Leggi anche: Traffico Roma del 05-01-2026 ore 08:30

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Previsioni traffico Capodanno 2026; Centro storico a 30 all’ora: dal 15 gennaio Roma cambia passo, nuovi limiti e Ztl ridisegnata; Le sagre e le feste nei dintorni di Roma sabato 3 e domenica 4 gennaio: ecco le mete da raggiungere; Autocisterna si ribalta sull'Aurelia bis: traffico bloccato tra Tarquinia e Monte Romano, elisoccorso sul posto (FOTO).

Traffico Roma del 05-01-2026 ore 19:30 - Luceverde Roma ritrovati si mantiene il regolare il traffico sulla principale rete viaria della capitale a causa del maltempo che continua ad interessare ... romadailynews.it