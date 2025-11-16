Una Hotels un’altra sconfitta contro la Reyer Venezia | è l’ottava di fila

Reggio Emilia, 16 novembre 2025 – Ottava sconfitta di fila per la Una Hotels che continua a non vedere la luce in fondo al tunnel. Tuttavia, perlomeno, questa volta i ragazzi di Priftis lottano e competono, al cospetto di un’avversaria, Venezia, che fa valere il suo talento e la sua fisicità per larghi tratti della gara, compresi quelli fondamentali. Non è servito, a Reggio, un ottimo avvio di gara, per provare a tenere a distanza i più quotati avversari, ma l’atteggiamento, quantomeno, è stato quello giusto. Il carattere non produce punti sul parquet e in classifica, ma almeno dà segnali confortanti per il futuro, nel quale i biancorossi potranno contare sull’atletismo del neoacquisto Jt Thor, appena arrivato in città. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Una Hotels, un’altra sconfitta contro la Reyer Venezia: è l’ottava di fila

