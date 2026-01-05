Torna “Tuscany for Back to Campi”, l’evento che rafforza i legami tra le comunità di Campi di Norcia e Castiglion Fiorentino. Domenica 4 gennaio, presso la Pro Loco di Campi, si è svolta la tradizionale “Polentata dell’Amicizia”. Un’occasione per condividere solidarietà e collaborazione, consolidando il valore della vicinanza tra le due realtà, anche in momenti di difficoltà.

Arezzo, 5 gennaio 2026 – Si è rinnovato domenica 4 gennaio, presso i locali della Pro Loco di Campi di Norcia, l’appuntamento con la “Polentata dell’Amicizia”, iniziativa che da anni rappresenta un segno concreto del legame di solidarietà e collaborazione tra la comunità umbra colpita dal terremoto e quella di Castiglion Fiorentino, rappresentata a Campi da una delegazione con in testa il Sindaco Mario Agnelli. La giornata si è aperta con un pranzo conviviale per poi proseguire con il momento più atteso: la tradizionale “mega tombola”, con in palio prodotti del territorio, che ha coinvolto grandi e piccoli in un clima di autentica festa e condivisione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

