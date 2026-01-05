Torna a casa ubriaco e minaccia di morte il fratello

Nella notte tra il primo e il 2 gennaio, i carabinieri di Padova hanno arrestato un 27enne senegalese, già noto alle forze dell’ordine, per maltrattamenti in famiglia. L’uomo, tornato ubriaco a casa, ha minacciato di morte il fratello. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di fermare l’episodio e mettere in sicurezza i coinvolti.

Nella notte tra il primo e il 2 gennaio i carabinieri del Radiomobile di Padova hanno arrestato in flagranza di reato un 27enne originario del Senegal, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia. Il giovane si è reso protagonista di una violenta.

