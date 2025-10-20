Vi ammazzo Terrore in casa | ubriaco minaccia di morte padre madre e fratello
"Vi ammazzo". Ubriaco e in preda alla collera ha minacciato di morte padre, madre e fratello. Una situazione che si stava profilando drammatica e che ha richiesto l'intervento dei carabinieri, che hanno arrestato un 39enne.Lite domestica ad ArdeaI fatti sono accaduti ad Ardea. La furibonda lite è. 🔗 Leggi su Romatoday.it
