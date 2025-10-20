Ardea ubriaco minaccia di morte madre padre e fratello | arrestato 39enne
Ardea, 20 ottobre 2025 – A seguito di una richiesta giunta al 112 che segnalava una lite in un’abitazione in via Nazzareno Strampelli, i Carabinieri sono intervenuti accertando la presenza dell ’uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, che stava minacciando di morte i propri familiari conviventi, padre, madre e fratello. La situazione, particolarmente tesa, ha richiesto l’intervento immediato dei militari per scongiurare ulteriori conseguenze. La madre dell’uomo, visibilmente scossa, è stata trasportata presso l’ospedale Sant’Anna di Pomezia per accertamenti. Dopo l a denuncia delle vittime, l’uomo è stato arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale di Velletri, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
