Terricciola proseguono le visite alla città sotterranea | il viaggio negli ipogei etruschi

A Terricciola proseguono le visite alla città sotterranea, offrendo un’opportunità di esplorare gli ipogei etruschi presenti nel territorio. Questa attività permette di scoprire un patrimonio archeologico di grande interesse, testimonianza della storia antica della zona. Il percorso, accessibile a visitatori di ogni età, arricchisce la conoscenza delle origini etrusche e del patrimonio culturale locale, mantenendo vivo il fascino di Terricciola come paese del vino e della storia antica.

Da mesi il fascino nascosto del paese del vino continua ad attrarre appassionati di archeologia e curiosi. Le visite guidate gratuite all’Ipogeo del Belvedere e all’urna cineraria etrusca della chiesa di San Donato proseguono con successo, confermando l’interesse crescente per un patrimonio unico. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Leggi anche: Alla scoperta della Palermo sotterranea con le visite alla catacomba paleocristiana di porta d'Ossuna

Leggi anche: Alla scoperta della Palermo sotterranea con le visite alla catacomba paleocristiana di porta d'Ossuna

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

: Il Natale a Terricciola continua a sorprendere con iniziative che uniscono tradizione, creatività e spirito di comu - facebook.com facebook