Alla scoperta della Palermo sotterranea con le visite alla catacomba paleocristiana di porta d' Ossuna

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri la Palermo sotterranea visitando la suggestiva catacomba paleocristiana di Porta d'Ossuna. Durante l'inverno, il sito è aperto il sabato pomeriggio e la domenica, offrendo l'opportunità di esplorare un affascinante patrimonio storico e archeologico nascosto sotto la città.

In inverno continuano le visite alla catacomba paleocristiana di Porta d'Ossuna a Palermo.Il monumento, per tutto il periodo invernale, sarà aperto il sabato pomeriggio e la domenica mattina e pomeriggio.Si tratta di un tour tra i cunicoli della Palermo sotterranea alla scoperta della storia dei. Palermotoday.it