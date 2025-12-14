Alla scoperta della Palermo sotterranea con le visite alla catacomba paleocristiana di porta d' Ossuna

Scopri la Palermo sotterranea visitando la suggestiva catacomba paleocristiana di Porta d'Ossuna. Durante l'inverno, il sito è aperto il sabato pomeriggio e la domenica, offrendo l'opportunità di esplorare un affascinante patrimonio storico e archeologico nascosto sotto la città.

In inverno continuano le visite alla catacomba paleocristiana di Porta d'Ossuna a Palermo.Il monumento, per tutto il periodo invernale, sarà aperto il sabato pomeriggio e la domenica mattina e pomeriggio.Si tratta di un tour tra i cunicoli della Palermo sotterranea alla scoperta della storia dei.