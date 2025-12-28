Alla scoperta della Palermo sotterranea con le visite alla catacomba paleocristiana di porta d' Ossuna

Scopri la Palermo sotterranea visitando la catacomba paleocristiana di Porta d'Ossuna. Anche nel nuovo anno, il sito rimane aperto al pubblico durante l'inverno, con aperture il sabato pomeriggio e la domenica mattina e pomeriggio. Un’occasione per approfondire la storia antica della città e ammirare uno dei suoi tesori nascosti.

