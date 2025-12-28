Alla scoperta della Palermo sotterranea con le visite alla catacomba paleocristiana di porta d' Ossuna
Scopri la Palermo sotterranea visitando la catacomba paleocristiana di Porta d'Ossuna. Anche nel nuovo anno, il sito rimane aperto al pubblico durante l'inverno, con aperture il sabato pomeriggio e la domenica mattina e pomeriggio. Un’occasione per approfondire la storia antica della città e ammirare uno dei suoi tesori nascosti.
Anche nel nuovo anno continuano le visite alla catacomba paleocristiana di Porta d'Ossuna a Palermo.Il monumento, per tutto il periodo invernale, sarà aperto il sabato pomeriggio e la domenica mattina e pomeriggio.Si tratta di un tour tra i cunicoli della Palermo sotterranea alla scoperta della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Alla scoperta della Palermo sotterranea con le visite alla catacomba paleocristiana di porta d'Ossuna
Leggi anche: Alla scoperta della Palermo sotterranea: visite alla catacomba paleocristiana di porta d'Ossuna
Pro loco "Trappetum Cannamelarum". Jumbo · Explore (feat. Plum Soul). Alla scoperta del Borgo Marinaro di Trappeto con gli SCOUT CNGEI Palermo #prolocounpli #trappetumcannamelarum #trappeto facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.