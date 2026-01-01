Soldi sesso criminalità immobiliare inquinamento | 50 mappe per capire Forlì
Scopri Forlì attraverso 50 mappe dettagliate che illustrano vari aspetti della città, dai redditi e l’immobiliare alla criminalità e all’ambiente. La raccolta include anche dati su bunker, ristoranti, supermercati, parcheggi e zone dedicate a scambisti, offrendo un quadro completo e approfondito della realtà locale in modo chiaro e informativo.
Redditi, immobiliare, criminalità, ambiente, demografia, ma anche bunker, ristoranti, supermercati e parcheggi per scambisti. Gli articoli di Dossier ForliToday realizzati nell'ultimo anno raccolgono i numeri e le mappe che descrivono Forlì - e la Romagna - indagando città per città e quartiere.
