Tennis Club Castiglionese le ragazze tornano in campo dopo la storica vittoria a Casale Monferrato
Arezzo, 18 ottobre 2025 – Sale l'attesa per la terza giornata di campionato di Serie A2 femminile in programma domenica 19 ottobre al centro sportivo “Alfeo Tanganelli” di Castiglion Fiorentino. Le tenniste castiglionesi saranno impegnate davanti al pubblico di casa nel match contro la storica formazione del Tennis Club Genova. Una partita, quella di domenica, che arriva a una settimana di distanza dalla prima, storica vittoria in Serie A2 per le tenniste castiglionesi, che domenica scorsa hanno superato con un netto 4-0 la formazione dello Sport Club Nuova Casale sul difficile campo di Casale Monferrato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
