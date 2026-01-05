stranger things il documentario in arrivo su netflix

Netflix si prepara a lanciare un nuovo documentario dedicato a Stranger Things, offrendo uno sguardo approfondito sul processo di produzione dell’ultima stagione. Il filmato fornirà dettagli esclusivi e approfondimenti sui momenti chiave della serie, consentendo ai fan di conoscere meglio il dietro le quinte. Questa aggiunta arricchisce l’offerta della piattaforma, offrendo un’occasione per rivivere e approfondire il mondo di Stranger Things.

Netflix porta sulla piattaforma il documentario di Stranger Things per raccontare il dietro le quinte dell’ultima stagione. Per i fan orfani di Stranger Things sta per arrivare il documentario: Netflix ha fissato la data di uscita e diffuso il trailer di un film finora non annunciato che racconta il ‘dietro le quinte’ della realizzazione dell’ultima . 🔗 Leggi su 2anews.it

