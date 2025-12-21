Stranger Things Tales from’85 | in arrivo lo spin-off della serie Netflix

I fan di Stranger Things attendono con ansia le ultime due parti della stagione finale, che chiuderà l’anno con il Vol. 2 e poi darà il via al nuovo anno con il finale della serie nella notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio. Dopo l’uscita completa della stagione 5, l’attenzione si sposta sul futuro del franchise, e da allora abbiamo appreso che una parte di quel futuro sarà la serie spin-off Stranger Things: Tales From ’85. Ora lo showrunner dello spin-off ha rivelato come sono finalmente riusciti a svelare il mistero sulla serie spin-off di Stranger Things, oltre a mostrare le prime immagini della serie, che sembrano fantastiche. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Stranger Things: Storie dal 1985, la storia funziona attraverso delle "scappatoie" secondo lo showrunner - off televisivo, seppur animato, e realizzarlo è stato possibile grazie ad alcune "scappatoie" individuate dallo showrunner. comingsoon.it