Stranger Things Tales from’85 | in arrivo lo spin-off della serie Netflix
I fan di Stranger Things attendono con ansia le ultime due parti della stagione finale, che chiuderà l’anno con il Vol. 2 e poi darà il via al nuovo anno con il finale della serie nella notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio. Dopo l’uscita completa della stagione 5, l’attenzione si sposta sul futuro del franchise, e da allora abbiamo appreso che una parte di quel futuro sarà la serie spin-off Stranger Things: Tales From ’85. Ora lo showrunner dello spin-off ha rivelato come sono finalmente riusciti a svelare il mistero sulla serie spin-off di Stranger Things, oltre a mostrare le prime immagini della serie, che sembrano fantastiche. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Stranger Things: Storie dal 1985, la storia funziona attraverso delle "scappatoie" secondo lo showrunner - off televisivo, seppur animato, e realizzarlo è stato possibile grazie ad alcune "scappatoie" individuate dallo showrunner. comingsoon.it
Stranger Things, un anime horror di 20 anni fa ha ispirato i Duffer, ma è troppo controverso per il pubblico - Dopo quasi un decennio, Stranger Things si avvia alla conclusione definitiva con la quinta stagione, un addio che lascia spazio a confronti, influenze e vuoti narrativi da colmare. msn.com
Stranger Sounds: a Milano il concerto-evento che celebra la musica di Stranger Things - In occasione dell’imminente ed epica conclusione di Stranger Things, la serie che ha ridefinito l’immaginario pop degli ultimi anni, i fan potranno ritrovarsi per celebrare la loro passione ... deejay.it
STRANGER THINGS: Tales from '85 Official Teaser Trailer (2026) Netflix
