Strage di Crans-Montana il padre di Chiara Costanzo | La chiamata che un genitore non dovrebbe ricevere Era in quel locale per caso ora non c’è più

Andrea Costanzo, ex dirigente di un’industria farmaceutica, ricorda la tragica telefonata che lo ha informato della morte della figlia Chiara, sedicenne, nella strage di Crans-Montana. Un momento difficile e indescrivibile, che nessun genitore dovrebbe affrontare. La vicenda sottolinea la drammatica realtà di un evento che ha sconvolto molte famiglie e l’intera comunità.

Strage Svizzera, le storie degli italiani dispersi a Crans-Montana - Il bilancio dell’incendio al bar Le Constellation di Crans Montana, in Svizzera, è di almeno 40 vittime e oltre 100 feriti ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ). tg24.sky.it

Strage Crans-Montana, sette anni dopo Corinaldo un'altra tragedia in un locale - Il padre di Emma, una delle vittime della Lanterna Azzurra: "Ancora una volta un luogo autorizzato ma senza i requisiti di sicurezza". rainews.it

LA STRAGE DI CRANS MONTANA: QUANDO IL DOLORE E’ SENZA FINE Visionare di continuo, come sta accadendo in questi giorni, le immagini della strage di Crans Montana ci fa sperimentare tutto il dolore e tutta l’ansia del mondo. La psicologia chiama - facebook.com facebook

Il punto sulla strage di Crans-Montana. Il bilancio ufficiale resta di 40 morti e 119 feriti. L’ipotesi principale resta l’innesco accidentale legato all’uso di dispositivi pirotecnici da interno durante i festeggiamenti x.com

