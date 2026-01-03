Strage di Crans-Montana il padre di Chiara Costanzo | La chiamata che un genitore non dovrebbe ricevere Era in quel locale per caso ora non c’è più

Andrea Costanzo, ex dirigente di un’industria farmaceutica, ricorda la tragica telefonata che lo ha informato della morte della figlia Chiara, sedicenne, nella strage di Crans-Montana. Un momento difficile e indescrivibile, che nessun genitore dovrebbe affrontare. La vicenda sottolinea la drammatica realtà di un evento che ha sconvolto molte famiglie e l’intera comunità.

