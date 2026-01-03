Strage di giovani a Crans-Montana Monsignor Ottani | Prego per Giovanni Tamburi Lo conosco da sempre

Monsignor Ottani esprime il suo cordoglio per la tragica perdita di Giovanni Tamburi a Crans-Montana. Conosciuto da lungo tempo, descrive il giovane come una persona vivace e ricca di ricordi affettuosi. La sua preghiera si unisce a quella di molti, nel rispetto della memoria di Tamburi e della sofferenza della famiglia in questo momento difficile.

Bologna, 3 gennaio 2026 – "È un ragazzo pieno di vita al quale mi legano ricordi pieni di affetto. Ho pregato da qui per lui e continuerò a farlo". Monsignor Stefano Ottani, parroco della chiesa dei Santi Bartolomeo e Gaetano e già vicario generale per la Sinodalità, si trova in pellegrinaggio a Gerusalemme. Gli è arrivata in Terra Santa la notizia che Giovanni Tamburi, suo giovane parrocchiano, è ancora tra i dispersi dopo la strage di Capodanno al Constellation di Crans Montana. Lo strazio di Carla, madre di Giovanni Tamburi: “Ditemi dov’è il mio angelo, andrei a prenderlo anche all’inferno” Ottani: “Di Giovanni ho ricordi carichi di affetto”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

