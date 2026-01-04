Crans Montana l’ambasciatore Cornado | Non è stata una disgrazia ma una tragedia evitabile

Crans Montana, l’ambasciatore Cornado, ha commentato l’incidente sottolineando che si trattava di una tragedia evitabile, piuttosto che di una semplice disgrazia. Secondo lui, con un po’ di prevenzione e buon senso, si sarebbero potuti evitare conseguenze così gravi. Le sue parole invitano a riflettere sull’importanza di misure preventive per prevenire eventi simili in futuro.

"Esistono le disgrazie, ma questa non è stata una disgrazia ma una tragedia evitabile: sarebbero bastati un po' di prevenzione e un minimo di buon senso". Lo ha detto l'ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado al termine della cerimonia svoltasi oggi a Crans-Montana per commemorare le vittime dell'incendio del Constellation.

