Strage Crans-Montana | I gestori del pub volevano ampliare Le Constellation

Nelle indagini sulla strage di Crans-Montana emergono dettagli riguardanti i gestori del pub Le Constellation, che avrebbero pianificato un ampliamento dell’attività. Questi nuovi elementi potrebbero influenzare le valutazioni sulle responsabilità dell’incidente, alimentando il dibattito pubblico e giudiziario sulla dinamica e sulle eventuali negligenze coinvolte.

Emergono nuovi elementi destinati ad alimentare il dibattito sulle responsabilità nella strage di Crans-Montana. Secondo quanto rivelato dalla Radiotelevisione svizzera RTS, i gestori del locale Le Constellation avevano presentato, alla fine del 2025, una richiesta di permesso edilizio per modificare la struttura del locale, poche settimane prima della tragedia di Capodanno. La domanda, datata 19 dicembre 2025, prevedeva l’ ampliamento della veranda coperta con l’obiettivo di accogliere un numero ancora maggiore di clienti. Un intervento che, come sottolineano i media elvetici, avrebbe aumentato ulteriormente l’affollamento di uno spazio già risultato critico dal punto di vista della sicurezza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Strage Crans-Montana: “I gestori del pub volevano ampliare Le Constellation” Leggi anche: Crans-Montana, i gestori di Le Constellation? Il folle piano prima della tragedia Leggi anche: Crans-Montana, chi sono i proprietari del bar Le Constellation teatro della strage Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Crans Montana, indagati per omicidio colposo i gestori del locale; Crans-Montana: 3 le vittime italiane. Indagati i due gestori per omicidio e lesioni personali; Strage Crans-Montana, per i gestori locale in regola: i dubbi dell'ambasciatore e la situazione in Italia; Strage di Capodanno, gestori del bar di Crans-Montana indagati per omicidio. La strage a Crans-Montana e il passato oscuro del proprietario del locale: l'indiscrezione sull'arresto - Montana: sicurezza, negligenza e il passato giudiziario del proprietario del locale Le Constellation. notizie.it

