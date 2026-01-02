Crans-Montana chi sono i proprietari del bar Le Constellation teatro della strage

Il bar Le Constellation di Crans-Montana, teatro della tragica tragedia di Capodanno, è di proprietà di Jacques e Jessica Moretti, una coppia di ristoratori francesi di origine corsa. La struttura è stata gravemente danneggiata dall’incendio che ha provocato numerose vittime e feriti, suscitando grande attenzione sulla proprietà e sulla gestione del locale.

Il bar-discoteca Le Constellation di Crans-Montana, devastato da un incendio nella notte di Capodanno che ha causato decine di vittime e oltre un centinaio di feriti, appartiene a una coppia di ristoratori francesi di origine corsa, Jacques e Jessica Moretti. La proprietaria ferita. Secondo il registro del commercio del Canton Vallese, i due sono proprietari del locale dal 2015. L'informazione, inizialmente rivelata dal quotidiano Corse-Matin, è stata confermata da un amico della coppia, l'artista corso Jean-Thomas Filippini, che è riuscito a mettersi in contatto con loro poche ore dopo la tragedia.

